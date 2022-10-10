Giresunspor'dan "VAR'da, yokuz" açıklaması - Son Dakika
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Giresunspor'dan "VAR'da, yokuz" açıklaması

10.10.2022 00:58
Giresunspor'dan "VAR'da, yokuz" açıklaması

Giresunspor, Beşiktaş'a attıkları bir golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi sonucu VAR sistemi uygulanmadan çıkmak için başvuru yapılacağını açıkladı.

Giresunspor, Beşiktaş'a attıkları bir golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi sonucu VAR sistemi uygulanmadan çıkmak için başvuru yapılacağını açıkladı.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bundan sonraki maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evirildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız. Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - GİRESUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'dan 'VAR'da, yokuz' açıklaması - Son Dakika

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