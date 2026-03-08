Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 26. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında Spor Toto'yu 34-33 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 17-16 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında etkili oynayan Altınpost Giresunspor, salondan 34-33 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Giresunspor Dramayı Son anda Çeviriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?