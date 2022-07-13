Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi

13.07.2022 19:00
Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Albayrak Medya Grubu markalarından GZT arasındaki sponsorluk anlaşmasının sona erdiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Albayrak Medya Grubu markalarından GZT arasındaki sponsorluk anlaşmasının sona erdiği bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Albayrak Medya Grubu markalarından GZT ile TFF 1. Lig'de başlayan ve 44 yıl sonra mücadele etmeye hak kazandığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda da devam eden isim sponsorluğu anlaşmamız sona ermiştir. Şampiyonluk sezonunda başladığımız, Süper Lig'de de sürdürdüğümüz yolculuğumuzda takımımızın isim sponsoru olarak büyük katkıda bulunan GZT ailesine ve Albayrak Medya Grubu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Elazığ Karakoçan FK hazırlıklarına 20 Temmuzda başlıyor Elazığ Karakoçan FK hazırlıklarına 20 Temmuzda başlıyor
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
17:11 6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" dedi
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 19:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement