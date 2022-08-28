Bugün Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Giresunspor maçı saat 19.15'te başlayacak ve maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Bu zorlu doksan dakikada 20 bin civarında taraftarın Kayserispor desteklemesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak - Son Dakika

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