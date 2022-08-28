Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak

28.08.2022 09:50
Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak

Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, maça 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, maça 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını dün akşam Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bugün Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Giresunspor maçı saat 19.15'te başlayacak ve maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Bu zorlu doksan dakikada 20 bin civarında taraftarın Kayserispor desteklemesi bekleniyor. - KAYSERİ

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Kayserispor'da Mario kadroda Kayserispor'da Mario kadroda Kayserispor ile Giresunspor'un 7. randevusu Kayserispor ile Giresunspor'un 7. randevusu
Kaynak: İHA

Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak - Son Dakika

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