THF Erkekler Hentbol Süper Ligi: Giresunspor: 32 Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 32

THF Erkekler Hentbol Süper Liginde Giresunspor, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile 32-32'lik skorla berabere kaldı.

Erkekler Hentbol Süper Ligi play-off etabı 9. hafta müsabakasında Giresunspor, Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonunda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. İki takım arasındaki zorlu maç büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın ilk devresi 18-17 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Büyük çekişmenin yaşandığı müsabaka 32-32'lik skorla berabere tamamlandı.

Giresunspor'da Kazım Emre Biçici 10 sayı, Mücahit Özalp 9 sayı, Enes Gümüşok 7 sayı, Fatih Ateş 4 sayı ve Emre Engin 2 sayı kaydetti. Trabzon Büyükşehir Belediyesinde ise Alihan Birinci 7 sayı, Efe Şakir Cihan, Yunus Emre Topsakal ve Kayra Mete 5'er sayı, Emirhan Aydemir, Kadir Şahin Ayyıldız, Eren Alp Mete ve Tolga Barutçu 2'şer sayı, Caner Bıyıklı ve Hakan Özdemir 1'er sayıyla takımına katkı sağladı. - GİRESUN