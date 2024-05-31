Giresunspor, Metin Aydın'ı teknik direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika
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Spor

Giresunspor, Metin Aydın'ı teknik direktör olarak göreve getirdi

Giresunspor, Metin Aydın\'ı teknik direktör olarak göreve getirdi

Giresunspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Metin Aydın'ı getirdi. Kulüp başkanı, Aydın'ın deneyimli ve tecrübeli bir isim olduğunu belirterek başarılar diledi. Aydın ise, Giresunspor'un bir neferi olduğunu ve zorlu süreçten birlik ve beraberlikle çıkacaklarına inandığını ifade etti.

31.05.2024 14:11
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Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Metin Aydın getirildi.

Giresunspor, kulüp tesislerinde düzenlediği törenle yeni teknik direktör Metin Aydın ile sözleşme imzaladı. Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Giresunspor'umuz da teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış, deneyimli, tecrübeli, şehrimizin en önemli değerlerinden futbol adamımız Metin Aydın hocamıza teklifimizi mazeretsiz ve koşulsuz kabul ettiği için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Başarılı olacağına da yürekten inanıyor ve camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Hiç hata yapmayanlar değil asla teslim olmayanlar başarıya ulaşır"

Giresunspor'un yeni teknik direktörü Metin Aydın ise, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz 'bizimle birlikte yürür müsün hocam?' dediklerinde tereddütsüz olarak para pul konuşmadan bu teklifi kabul ettim. Çünkü biz Giresunspor'un bir neferiyiz. Kulübümüzün içerisinde bulunduğu zorlu süreçten birlik ve beraberlik ile çıkacağımıza inandığımız için buradayız. Hep birlikte hem yönetim hem camia hem de bütün taraftarlarımız ile takımımıza sahip çıkarak maddi manevi destek olmamız gerekiyor. Gerçek Giresunsporluların gerçek taraftarlarımızın bunu yapacağına inanıyoruz. Hiç hata yapmayanlar değil asla teslim olmayanlar başarıya ulaşıyor. Biz bu sene bunu gerçekleştirmek için tüm camiamız ile birlikte mücadele edeceğiz ve bunu başaracağız. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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