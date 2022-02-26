Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Karadeniz temsilcisi, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda topladığı 26 puanla 17. sırada yer alıyor.
Yeşil-beyazlı takım, Göztepe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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