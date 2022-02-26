Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika
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Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

26.02.2022 10:40
Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda topladığı 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Göztepe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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