Trendyol 1. Lig takımlarından Giresunspor, Teknik Direktör Mehmet Birinci ile yollarını ayırdı.

Ligde transfer yasağı bulunan ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Giresunspor'dan yapılan açıklamada teknik direktör Birinci ile yolların ayrıldığı belirtildi. Giresunspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A Takım teknik direktörlüğü görevini yürüten, Giresunspor'umuzla şampiyonluk yaşamış değerli hocamız Mehmet Birinci ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor'umuz için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başından beri Giresunspor'da Hakan Keleş, İrfan Buz ve Mustafa Kaplan'ın ardından Mehmet Birinci, takımdan ayrılan 4. teknik adam oldu. - GİRESUN