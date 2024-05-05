Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller: Motive edebileceğimiz tek nokta gençlikleri ve ortaya koydukları futbol

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Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncuları bir arada tutmak, motive etmek çok zor. Motive edebileceğimiz tek nokta; gençlikleri ve ortaya koydukları futbol neticesinde gelecek sene yatırımları" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Giresunspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Bugünkü karşılaşmada 1-0 mağlup olduk ama oyun anlayışı olarak oyuncularımızın mücadelesi olarak oyuncularımız teknik anlamda son derece başarılı bir oyun ortaya koyduk. Yan toptan yediğimiz bir golle de mağlup olduk. Bizim açımızdan baktığımızda şartlarımızın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor zaten. Oyuncuları bir arada tutmak, motive etmek çok zor. Motive edebileceğimiz tek nokta; gençlikleri ve ortaya koydukları futbol neticesinde gelecek seneye yatırımları. Ne kadar iyi oynarlarsa onların takımlara gitme şansının fazla olduğu dışında motive edebileceğimiz bir şey yok. Paramız yok, sıkıntılarımız çok, kadromuz yok" diye konuştu.

Gelinen noktada 90 dakika boyunca oynamaya çalışan, rakiple mücadele etmeye çalışan bir takım çalıştırdığını aktaran Güller, "Son maçımızı oynayacağız. Mümkün mertebe gençleri; 15-17 yaş grubundaki bizimle antrenmana çıkan oyuncuları oynatmayı tercih edeceğiz ki onlar da bu atmosferden faydalansınlar" dedi.

Oynanan oyundan ve oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu belirten Serhat Güller, "Bizim için gurur verici bir olay. Camianın beklentileri sonuç anlamında çok fazla yok sadece iyi bir takım, iyi bir insan, iyi futbolcular oluşturabilme anlamındaki yürüyüşümüzü de önümüzdeki hafta sonlandıracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA