Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

Geniş Video İzle

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Giresunspor-Ümraniyespor karşılaşmasının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor, sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtirken, Ümraniyespor Teknik Direktörü Hüsamettin Balcı ise Giresunspor'un genç oyuncularını övdü.

10.05.2024 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Giresun spor - Ümraniyespor maçının ardından

GİRESUN - Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Giresunspor-Ümraniyespor karşılaşmasının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Giresunspor, sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Genç arkadaşlarımıza bu maçta görev verdik. Birçoğundan da oynadıkları oyundan memnunum. Yani zaten işin başına dönersek burayla anlaştığımız zaman transferin açılıp, oyuncuların kadroya katılacağı konusunda hem fikir olarak gelmiştik ama maalesef işler istediğimiz gibi olmadı. Hem yönetimsel anlamda hem bizim anlamımızda mevcut kadroyla da o zamanki şartlar dahilinde zaten bu ligi götüremeyeceğimizi ama en azından onurlu bir şekilde mücadele etmemiz gerektiğini ve ayrıca yönetim tarafından da gelecek yıl takımının oluşturulması anlamında da böyle bir talep oldu. Belki 5-6 hafta bırakabilirdik ama gerçekten burada yetenekli çocuklar var. Yani maddi olarak bir kazancımız da yok. Orada çok net bir şekilde söyleyeyim ama dediğim gibi genç arkadaşlar var buraya en azından anlaştıysak hizmet etmemiz gerektiğinin farkındayız ve giderken de Giresunspor'un geleceği adına bir şeyler yapmak için burada kalmaya devam ettik ve sonuç itibarıyla da oldukça genç bir kadromuz olmasına rağmen bu ligde oynayabilecek, gelecek yıllarda Giersunspor'un temel taşları olacak oyuncuları doğru oyun doğru insan olma, takım birliği olma, beraber oynama anlamında da çok mesafe kat ettik. Bu anlamda da son derece rahatım. Tabii ki sportif başarıların olmadığında farkındayım. Bu anlamda üzgünüz ama bu sadece bir teknik ekibin olayı değil. Burada daha büyük bir kaosun içinde ortaya çıkan bir sonuç. Bu takım iyi bir takım. Bu camia iyi bir camia. Daha üst liglerde olmayı hak eden bir camia. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum, huzurluyum. Böyle bir takımla çalıştığım için de mutluyum. Onlara bir şeyler kattığını düşündüğümüz için de mutluyum. Ama işin sonuna özetine geldiğimizde de acısıyla tatlısıyla içeride bir sürü olaylarla hiçbir şekilde dışarıya yansıtmadan bir sezonu geride bıraktık. İnşallah herkes adına bizim adımıza spor adına da hayırlı olur" diye konuştu.

Hüsamettin Balcı: "Burada övgüyü hak eden Giresunspor'un genç oyuncuları"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Hüsamettin Balcı, ise Giresunspor'un genç oyuncularını tebrik ederek, "Bugünkü maçla ilgili aslında konuşulacak tek şey var. Burada övgüyü hak eden Giresunspor'un genç oyuncuları, bütün bir şehrin sorumluluğunu aldılar. Serhat Hoca, sahada futbol oynamaya çalışan, mücadele eden, ellerinden gelen tüm gayreti gösteren ve koca bir şehri sırtında taşıyan çocuklar bunlar. Hiç maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Bence buradaki en değerli şey çocuklar çocuklara sahip çıkmak. İnşallah ilerleyen yıllarda Giresunspor'un başarılarının içinde bu çocuklarda mutlaka içinden bir iki tanesi olacaktır. Benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Zaten matematiksel olarak garantilemiştik. Bugün onların göstermiş olduğu iş ahlakına da teşekkür ediyorum. Kendi oyuncularımın rakibe gösterdikleri saygıya da teşekkür ediyorum. Ama yine söylüyorum. Burada en büyük övgüyü hak edecek bu çocuklar sahada ellerinden geldiğince her türlü gayreti gösteren çocuklar. Onlara ilerleyen futbol yaşantılarında da özellikle başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Giresunspor, Giresun, Balcı, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
19:55 BM, İsrail’in BM Şartı’nı imha etmesini kınadı BM, İsrail'in BM Şartı'nı imha etmesini kınadı
19:09 Rus ordusu Ukrayna’nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı Rus ordusu Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı
18:47 Özgür Özel’den “Normalleşme“ çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir Özgür Özel'den "Normalleşme" çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 22:05:34. #1.11#
SON DAKİKA: Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement