Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Doğan Can Davas transferinin ardından Bursaspor altyapısında yetişen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vefa Temel'i renklerine bağladı.Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vefa Temel ile anlaşma sağlamıştır. Vefa Temel takımımızın Erzurum 'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Vefa Temel'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Giresunspor, Vefa Temel'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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