Giresunspor yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak - Son Dakika
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Giresunspor yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

13.03.2022 12:51
Giresunspor yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

GZT Giresunspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil beyazlı takım, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ile tedavisi devam eden Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Kadir Sağlam, Gaziantep FK, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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