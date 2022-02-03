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Giresunspor yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Giresunspor yarın Konyaspor'a konuk olacak

03.02.2022 10:51
Giresunspor yarın Konyaspor'a konuk olacak

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi alarak topladığı 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil beyazlı takım, Konyaspor karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, Yeni Zelanda Milli Takımı'na davet edilen Champness ile tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Giresunspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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