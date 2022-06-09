Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

09.06.2022 15:53
Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Giresunspor'da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Giresunspor'da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Hakan Karaahmet başkanlığındaki Giresunspor'un yeni yönetiminde Adem Bıçakçı-Başkan Vekili, Mustafa Tütüncü-Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu, Münir Atamer-Başkan Yardımcısı-Sosyal İşler ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu, Mustafa Oğuzhan Güler-Başkan Yardımcısı, İbrahim İnaç-Genel Sekreter, Ferhat Karademir-Basın Sözcüsü, Gürkan Temür-As Başkan ve Muhasip Üye, Ercan Ayhan - As Başkan ve Taraftar Sorumlusu, Zafer Olgun - As Başkan ve Altyapı Sorumlusu, Tahsin Çoban-Tesisler ve Stadyum Sorumlusu, Ceyhun Ocak-Organizasyon ve Proje Geliştirme Sorumlusu, Fuat Guguloglu-Kaynak Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu, Metin Çoban-Yurtdışı Sorumlusu, Savaş Şahin-Yurtdışı Sorumlusu, Talha Üngördü-Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. - GİRESUN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mustafa Tütüncü, Hakan Karaahmet, Metin Çoban, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz,
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:10:06. #1.13#
SON DAKİKA: Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement