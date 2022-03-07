Giresunspor yönetiminden kulübe gelir etkinliğine destek çağrısı - Son Dakika
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Giresunspor yönetiminden kulübe gelir etkinliğine destek çağrısı

07.03.2022 14:39
Giresunspor yönetiminden kulübe gelir etkinliğine destek çağrısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un yönetim kurulu, kulübe mali destek amacıyla düzenlenecek etkinliğe destek çağrısında bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un yönetim kurulu, kulübe mali destek amacıyla düzenlenecek etkinliğe destek çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mart Cumartesi akşamı İstanbul'da, kulübe destek için etkinlik gerçekleştirileceği belirtildi.

Bilet satışlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Etkinlik aynı zamanda Giresunspor'un birlik ve beraberliği açısından büyük önem taşıyor. Geceye katılan ve destek olan herkes Giresunspor'un yanında bulunduğunu tescillemiş olacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Giresunspor'un, il ve il dışında yaşayan yaklaşık 2 milyon Giresunlu'nun ortak paydası ve markası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu arma ve markaya bugün sahip çıkmanın tam zamanıdır. Giresunspor sevgisini içinde ve yüreğinde yaşayan tüm iş insanlarımızı, siyasilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tün Giresunspor sevdalılarını destek ve dayanışma gecemizde yanımızda görmek istiyoruz. Haydi Giresun, vakit takıma destek olmak zamanıdır."

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Cumartesi, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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