Giresunsporlu Diarra ve Bilazer, takımın geleceğinden umutlu - Son Dakika
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Giresunsporlu Diarra ve Bilazer, takımın geleceğinden umutlu

10.03.2022 11:00
Giresunsporlu Diarra ve Bilazer, takımın geleceğinden umutlu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunsporlu futbolcular Mamadou Diarra ve Hayrullah Bilazer, ligde iyi yerlere geleceklerine inandıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunsporlu futbolcular Mamadou Diarra ve Hayrullah Bilazer, ligde iyi yerlere geleceklerine inandıklarını belirtti.

Bu sezon 24 maçta forma giyip takımına bir gollük katkı veren stoper oyuncusu Diarra, AA muhabirine, sezon içerisinde çoğu maçta iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Bu durumun futbolun içerisinde hep olduğunu ifade eden Diarra, "Tabii ki şansın da yardımı olması gerekiyor ama son iki maçta takım olarak savaştık, mücadele ettik ve kazanmayı da takım olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Kalan maçlarımız için de daha sıkı çalışmamız lazım, her maç final havasında geçecek." dedi.

Diarra, ligde alabilecekleri maksimum puanları toplamak istediklerini dile getirerek, "Beklentimiz, hedefimiz doğrultusunda bu ligde kalmak. Sezonun ikinci yarısında da gayet iyi işler yapıyoruz. Ligi şu an olduğumuz yerden daha yukarıda, 12. ve 13. sıralarda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Geçen sezon Giresunspor için en iyi mücadeleyi vermeye çalıştığını, bu sezon da elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden Diarra, "Geçen sezon bir alt ligdeydik, bu sezon Süper Lig'de oynuyoruz. Tabii ki bu sezon oynadığımız rakiplerimiz daha tecrübeli ama her zaman bu tecrübelerden bizler de bir şeyler öğreniyoruz. Gün gün, hafta hafta bizler de ileriye gidiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu sezon 13 maçta forma giyen ve ayak baş parmağı kırılan takımın ikinci kaptanı Zeki Yavru'nun boşluğunu doldurması beklenen sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer ise ligin ilk yarısına göre ikinci yarıya daha iyi başladıklarını söyledi.

"Alt sıralardan kurtularak rahat maçlar oynamak istiyoruz"

İkinci yarının başında Galatasaray ve Trabzonspor gibi güçlü ekiplerden aldıkları puanları hatırlatan Bilazer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer maçlarda da iyi oynamıştık fakat bunu skora yansıtamamıştık. Tekrar Göztepe maçı ile çıkışa başlayacağımızı biliyorduk, futbolcular olarak buna inanıyorduk ve başardık. Göztepe maçı sonrası yakaladığımız çıkışı devam ettirip en kısa sürede alt sıralardan kurtularak rahat maçlar oynamak istiyoruz."

Bilazer, taraftarlarının müthiş desteği olduğunun altını çizerek, itici güç olan taraftarların lig sonuna kadar bu desteğini devam ettirmesini istedi.

Takımı için en iyi mücadeleyi vereceğini kaydeden Bilazer, "Zeki ağabeyden emanet aldığım formayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Benim de hayalim zaten Süper Lig'de oynamaktı, şans geldiğinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar performansımı artırarak en iyi Hayrullah'ı izlettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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