Giresunsporlu iki oyuncuya milli davet

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, Aziz Behich ve Joe Champness, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aziz Behich'in Avustralya Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri için, Champness'in de Yeni Zelanda Milli Takımı'nın yapacağı uluslararası hazırlık maçları için 4-12 ekim tarihleri arasında ülkelerinin milli takım kamplarına katılacakları kaydedildi. Açıklamada, "İki sporcumuza da milli takımlarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN