Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol Beşiktaş maçından memnun - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol Beşiktaş maçından memnun

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol Beşiktaş maçından memnun

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından mutlu olduklarını söyledi. Gisdol, maçın zorluğuna ve Soner Gönül'ün performansına da değindi. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı VAR atamaları kararını eleştirdi ve Türk futbolunda herkesin sakin olması gerektiğini vurguladı.

13.04.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'tan 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Alman teknik adam, Tüpraş Stadyumu'nda yapılan ve 1-1 biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Gisdol, "İlk 30 dakikalık performansımızdan memnun değilim. Ondan sonraki performansımızdan dolayı mutluyum. İlk yarının son 10 dakikasında bazı şanslar bulduk. Devre arasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda çok iyi bir performans sergiledik. Aldığımız 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Dolmabahçe'deki atmosfere değinen Gisdol, "Çok büyük ve güçlü bir takıma karşı oynadık. Bazı taktiksel değişiklikler yaptık. Beşiktaş stadına gelip maçın kolay geçeceğini bekleyemezsiniz. Bugün bizim adımıza zor bir karşılaşma oldu. Burada kaybetmeden ayrılmak bizim açımızdan iyi." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Soner Gönül'ün performansının eleştirildiğinin söylenmesi üzerine, " Türkiye'de her zaman bazı futbolcular hakkında sorular geliyor. Soner, ne zaman şans versem hep elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her zaman hazır olduğunu gösteriyor. Ondan neler beklediğimizi biliyoruz. Disiplinli olması ve gösterdiği performans nedeniyle oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Hafta hafta belirli oyuncular hakkında sorular geliyor. Samsun'daki insanlar ve Samsunspor taraftarları bu oyuncuların hepsiyle gurur duymalı. Hepsi ellerinden geleni yaparak Süper Lig'de kalmak için mücadele ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Yabancı VAR atamaları

Markus Gisdol, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) atama kararı doğru bulmadığını söyledi.

Beşiktaş ile yaptıkları maçın "kritik" kategorisine girmemesi ve yabancı VAR atanmamasıyla ilgili Gisdol, "Bu TFF'nin kararı. Bu kararı kimlerin aldığını bilmiyorum. Hangi maçın önemli ve kritik olduğuna kim karar veriyor? Bizim için her maç çok kritik ve önemli. TFF'den farklı düşünüyorum." diye konuştu.

Yabancı VAR'ın getirilmesiyle ilgili Gisdol, "Lig oynanırken veya sonuna yaklaşmışken böyle bir değişiklik bence doğru değil. Hakemlerin gelişmesine yardımcı olmak, daha doğru kararlar vermesini istiyorsanız kesinlikle sezon başı yapılması gereken bir şey. Sezon başında onlarla bir toplantı yaparak neleri daha iyi yapabileceklerine yardımcı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin sakin olması gerekiyor"

Alman teknik adam, Türk futbolundaki herkesin sakin olması gerektiğini söyledi.

Sezon başından beri yaşananlara değinen Gisdol, "Herkesin bu ülkede sakin olması gerekiyor. Sezon boyunca inanılmaz şeyler yaşandı. Rakiplerimize ve hakemlere saygı göstermemiz gerek. Zaman zaman anlamadığım kararlar oluyor. Özellikle TFF'nin aldığı kararları anlamakta zorlanıyorum. Ligin, sezon sonuna doğru 1 hafta ertelenmesini anlamadım. Avrupa'nın önde gelen liglerinde böyle şeyler olmuyor. Kendi milli takımlarında hocalar bir hafta fazladan zaman bulabilecek. Bunu Türkiye'de neden bu şekilde yaptıklarını anlamadım. Herkesin biraz daha sakin olması ve birbirine saygı göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Markus Gisdol, "Türk insanına ve kültürüne çok fazla saygı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Samsun, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol Beşiktaş maçından memnun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'
    00:41 Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'

    Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.

  • Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'
    23:26 Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.

  • Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız
    23:16 Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız

    Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.


08:22 İran, İsrail’e “Gerçek Vaat“ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:46:59. #1.11#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol Beşiktaş maçından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement