Gisdol: Doğru Projeyi Bekliyorum - Son Dakika
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Gisdol: Doğru Projeyi Bekliyorum

Gisdol: Doğru Projeyi Bekliyorum

Alman teknik direktör Markus Gisdol, Süper Lig'den aldığı teklifleri reddettiğini açıkladı.

24.11.2024 11:48
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Alman teknik direktör Markus Gisdol, teklifler aldığını ancak doğru projeler olmadığını düşündüğünden kabul etmediğini belirterek, "Doğru anı, doğru projeyi bekledim diyebilirim." dedi.

Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova gibi takımları çalıştırdıktan sonra geçen sezon Samsunspor'da görev alan Markus Gisdol, sezon sonunda görevinden ayrıldı.

Samsunspor'u ziyarete gelen Gisdol, AA muhabirine, Samsun'u çok özlediğini söyledi.

Karadeniz ekibiyle harika bir sezon geçirioğini vurgulayan Gisdol, "Buradaki insanlarla, oyuncularla, kulüpteki herkesle, kulüp dışındaki insanlarla çok derin ilişki kurma fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

Zor durumda bir takım aldığını dile getiren Gisdol, "Öncelikle yapmamız gereken takımı, yapıyı oluşturmaktı. Takım ruhunu takıma kazandırmaktı. Çok da güzel işler yaptık geçen sene. Bu sene de takımın bu şekilde Thomas Reis ile çok güzel performans göstermesi beni ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu.

Transfer yasağı "etkisi"

Gisdol, kırmızı-beyazlı takımın transfer yasağı nedeniyle bu sezon da geçen sezonki oyuncularla mücadele ettiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Belki başarının ana temel sebeplerinden biri de bu olabilir. Thomas Reis'i ve takımı bu şekilde görmek, başarılı şekilde görmek çok güzel. Samsunspor'un başarısı ile elbette ki çok mutlu oluyorum. Başlangıçtan itibaren aslında oyuna baktığınızda, kazanan bir takım olduğunu gördüğünüzde bu da oyuncuların üzerinde etki bırakıyor. İnsanların, oyuncuların aslında kazandıklarında farklı öz güvenle, farklı ruh haliyle, farklı vücut diliyle sahaya çıktıklarını görebiliyorsunuz. Takımda çok güzel, harika bir birliktelik olduğundan başarının da normal olduğunu söyleyebilirim."

"Türk futbolu bence doğru yolda"

Markus Gisdol, Türkiye'de taraftarın stadyumda oluşturduğu atmosferi çok sevdiğini dile getirdi.

Türkiye'de takımların "kalplerini ortaya koyarak" oynadığını anlatan Gisdol, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'ye çok iyi oyuncular da transfer ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe gibi ve diğer takımlarda çok değerli, çok önemli oyuncular var. Çok iyi transferler yapılıyor. Lig ayrı bir seviyeye geldi. Adım adım yapmak gerekiyor bunu. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için adım adım gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ki bu şekilde devam edilecek olursa daha popüler şekilde yoluna devam edecektir. Türk futbolu bence doğru yolda."

Süper Lig'den de teklif aldı

Trendyol Süper Lig'den de teklif aldığını ifade eden Gisdol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç takımdan bana teklif geldi ancak doğru projeler olmadığını düşündüğümden kabul etmedim. Doğru anı, doğru projeyi bekledim diyebilirim. Süper Lig'de çalışmayı, Süper Lig'de ve bu ülkede olmayı çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim. Şimdi bütün enerjimi toplamış hazırım. Türkiye'de çalışabilirim, çalışmak da isterim. Belki Avrupa'dan bir teklif gelecek, belki orada yoluma da devam edeceğim veya başka bir ülkeden gelecek, onu bilemiyorum. Doğru projeyi bekliyorum, doğru anı bekliyorum."

Reeder Samsunspor taraftarına "yaşanan başarının keyfini çıkarsınlar" tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Samsunspor, Politika, Futbol, samsun, Spor, Son Dakika

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