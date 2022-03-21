Gizem Özer finale yükseldi - Son Dakika
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Gizem Özer finale yükseldi

21.03.2022 14:10
Gizem Özer finale yükseldi

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Hırvatistan'da devam eden U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Slovakyalı rakibini yenerek finale yükseldi.

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Hırvatistan'da devam eden U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Slovakyalı rakibini yenerek finale yükseldi.

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 12-24 Mart tarihleri arası düzenlenen U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü maçına çıkan Elazığlı milli boksör ve Elazığ Belediyespor sporcusu Gizem Özer, Slovakyalı rakibi Jedinakova Miroslava'yı 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. 63 kiloda mücadele eden Gizem, bu sonuçla altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Sosyal medya hesabından Gizem'i tebrik eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "U22 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakasında rakibini mağlup ederek finale yükselen Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz Gizem Özer'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Gizem Özer, madalyayı garantiledi Gizem Özer, madalyayı garantiledi

Hırvatistan, Elazığ, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gizem Özer finale yükseldi - Son Dakika


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