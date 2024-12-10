GKV'li Beren Kalyoncu Gaziantep şampiyonu - Son Dakika
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GKV'li Beren Kalyoncu Gaziantep şampiyonu

GKV\'li Beren Kalyoncu Gaziantep şampiyonu

Katıldığı satranç turnuvasında Gaziantep şampiyonluğuna bir kez daha imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi mutluluğunu öğretmenleri, arkadaşları ve ailesiyle paylaştı.

10.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Katıldığı satranç turnuvasında Gaziantep şampiyonluğuna bir kez daha imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi mutluluğunu öğretmenleri, arkadaşları ve ailesiyle paylaştı.

Satranç sporuna küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan ve spor kariyerinde her defasında yeni bir başarıya imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Beren Kalyoncu bu kez de 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Satranç Turnuvasına katıldı. Kalyoncu, 14 yaş genel ve 14 yaş kızlar kategorisinde Gaziantep İl Birinciliğine imza atarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Şampiyon öğrenciyi kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Öğrencimizi yürekten kutluyor satranç alanındaki kariyerini ulusal ve uluslararası arenalarda sürdüreceğine inanıyorum. Bu süreçte öğrencimizin eğitiminde büyük emekler veren öğretmenlerimize ve bizleri sürekli destekleyen velilerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor GKV'li Beren Kalyoncu Gaziantep şampiyonu - Son Dakika

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