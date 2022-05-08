GKV'li Beren Kalyoncu satrançta Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika

Yunanistan'ın Rodos Adasında düzenlenen 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na Türk Milli takımı kadrosunda katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu rakiplerini geride bırakarak Avrupa ikinciliğini Türkiye'ye kazandırdı.

2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası Yunanistan'ın Rodos Adasında gerçekleştirildi. Şampiyonaya Türk Milli Takımı sporcusu olarak katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu 11 yaş kızlar kategorisinden Avrupa ikinciliğini Türkiye'ye kazandırmayı başardı. Kalyoncu rakiplerine şans tanımayarak zorlu rakipleri karşısında başarılı oldu. Avrupa ikinciliğini kazanan Beren Kalyoncu'yu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarının hiçbir zaman bir tesadüf olmadığını Beren Kalyoncu'nun il, bölge ve ülke genelinde sayısız başarıları bulunduğunu ifade ederek Avrupa ikinciliğinin kendileri için gurur verici bir sonuç olduğunu ifade etti. Önümüzdeki süreçte Beren Kalyoncu'dan daha büyük başarılar beklediklerini de ifade eden Tiryaki başarılı sporcuyu kutladı.

Yunanistan'ın Rodos Adasında düzenlenen şampiyonaya 23 ülkeden sporcular katılırken Satranç Türk Milli Takımından toplam 32 sporcu katılmış ve Türk sporcular çeşitli dereceler elde ederken Türk Milli Takımı takım halinde birincilik madalyası kazanmıştı. - GAZİANTEP