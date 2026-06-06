Glint Manisa Basket, Filip Barna'yı Transfer Etti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda başantrenör Serhan Kavut'la yola devam kararı alan Glint Manisa Basket transferde ilk olarak Sırp forvet Filip Barna ile anlaşma sağladı. Geçen sezon ülkesinde FMP'de oynayan 27 yaşında, 2.01 boyundaki Barna 20.7 sayı ortalamasıyla görev yaparak dikkat çekti. Sırbistan dışında ilk kez forma giyecek Barna kariyerinde daha önce Spartak Subotica, Partizan ve Mladost Zemun'da da oynadı.