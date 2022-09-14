GMG Kastamonuspor: 1-1 - Son Dakika
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GMG Kastamonuspor: 1-1

14.09.2022 18:27
GMG Kastamonuspor: 1-1

STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Eren Gökmen, Osman Baruk, Recep GüneşUŞAKSPOR: Vedat - Murat, Onur, Sefa, Mehmet (Dk. 89 İbrahim Demir), Şamil, Resul, Murad Han (Dk. 75 Ömer Faruk), Onurcan (Dk. 59 Sefer), Yavuz (Dk. 46 Ahmet), MuzafferGMG KASTAMONUSPOR: Eray - Mustafa Alptekin (Dk.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Eren Gökmen, Osman Baruk, Recep GüneşUŞAKSPOR: Vedat - Murat, Onur, Sefa, Mehmet (Dk. 89 İbrahim Demir), Şamil, Resul, Murad Han (Dk. 75 Ömer Faruk), Onurcan (Dk. 59 Sefer), Yavuz (Dk. 46 Ahmet), MuzafferGMG KASTAMONUSPOR: Eray - Mustafa Alptekin (Dk. 59 Efe), Abdulaziz, Berkay (Dk. 46 Ayhan), Ergin Keleş, Erman, Faruk, Kemal Can (Dk. 11 Mehmet), Ramazan Işık (Dk. 76 Kadir), Hakan, Ramazan Keskin (Dk. 76 Ömer Faruk)GOLLER: Dk. 3 Muzaffer (Uşakspor), Dk. 90+4 Ergin Keleş (Kastamonu)SARI KARTLAR: Resul (Uşakspor), Ramazan (Kastamonu)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde uzatmada yediği golle GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 3'üncü dakikada Muzaffer, konuk takımın golünü ise 90+4'üncü dakikada Ergin Keleş kaydetti. Bu sonuçla galibiyet elde edemeyen iki takım da 2 puana ulaştı.


- Uşak
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Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor
Kaynak: DHA

İbrahim Demir, Murad Han, Uşakspor, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GMG Kastamonuspor: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: GMG Kastamonuspor: 1-1 - Son Dakika
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