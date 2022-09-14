STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Eren Gökmen, Osman Baruk, Recep GüneşUŞAKSPOR: Vedat - Murat, Onur, Sefa, Mehmet (Dk. 89 İbrahim Demir), Şamil, Resul, Murad Han (Dk. 75 Ömer Faruk), Onurcan (Dk. 59 Sefer), Yavuz (Dk. 46 Ahmet), MuzafferGMG KASTAMONUSPOR: Eray - Mustafa Alptekin (Dk. 59 Efe), Abdulaziz, Berkay (Dk. 46 Ayhan), Ergin Keleş, Erman, Faruk, Kemal Can (Dk. 11 Mehmet), Ramazan Işık (Dk. 76 Kadir), Hakan, Ramazan Keskin (Dk. 76 Ömer Faruk)GOLLER: Dk. 3 Muzaffer (Uşakspor), Dk. 90+4 Ergin Keleş (Kastamonu)SARI KARTLAR: Resul (Uşakspor), Ramazan (Kastamonu)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde uzatmada yediği golle GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 3'üncü dakikada Muzaffer, konuk takımın golünü ise 90+4'üncü dakikada Ergin Keleş kaydetti. Bu sonuçla galibiyet elde edemeyen iki takım da 2 puana ulaştı.
Son Dakika › Spor › GMG Kastamonuspor: 1-1 - Son Dakika