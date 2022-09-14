TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde uzatmada yediği golle GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 3'üncü dakikada Muzaffer, konuk takımın golünü ise 90+4'üncü dakikada Ergin Keleş kaydetti. Bu sonuçla galibiyet elde edemeyen iki takım da 2 puana ulaştı.

Kaynak: DHA

İbrahim Demir, Murad Han, Uşakspor, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › GMG Kastamonuspor: 1-1 - Son Dakika

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