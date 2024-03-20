GMG Kastamonuspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig'de son 5 lig maçını kazanarak şampiyonluk yarışını sürdüren GMG Kastamonuspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fırat Gül, "Takımımızın bütünlüğü bizlerin en büyük silahı. Bundan sonraki maçlara da bu ruh haliyle çıkıp her maçtan istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" dedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, yeni hocası Fırat Gül'ün göreve gelmesiyle birlikte çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Yakaladığı galibiyet serisiyle Iğdır Futbol Kulübünü geride bırakarak Amedspor ile şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı İskenderunspor karşılaşmasının da hazırlıklarını sürdürüyor. 24 Mart Pazar günü deplasmanda oynanacak İsmail Dikmenli Tesislerinde antrenmanlarını devam ettiren Kastamonuspor, İskenderun maçından da galibiyetle ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemeyi hedefliyor.
"Tüm takım tek yürek olmuş durumda"
Bundan sonraki maçların hepsinden galibiyetle ayrılmak için çabaladıklarını belirten Gül, "Geçtiğimiz haftalarda çok kısa aralıklarla maçlar oynadık. Bu biraz yıpratıcı oldu. Şimdi biraz daha toparlanma vaktimiz oldu. Oyunu savunma tarafından belli bir mesafeyi kat ettik. Oyunun hücum tarafında da mesafe kat ediyoruz. Girdiğimiz pozisyonlar önemli ve değerli ama bunları olumlu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü bazen tek farklı galibiyetler tedirginlik oluşturabiliyor. Bunun farkındayım ama hedefe giden yolda önce hedefimiz üç puan olduğu için o doğrultuda oynuyoruz ve bu şeklide de oynamaya devam edeceğiz. Oyun içinde, buradaki bütün oyuncularımız bizler için kıymetli. Her mevkide kimi kullanırsak kullanalım bütün oyuncular katkı vermeye çalışıyor. Bu anlamda bütün oyuncularımı da tebrik ediyorum. Kulübede olan, kadroya alamadığımız oyuncularımızın hepsi aynı hedef doğrultusunda tek yürek olmuş durumda. Biz bundan sonra kimi oynatırsak oynatalım herkesin yüzde 100'ü ile takımına destek vereceğinin farkındayız. Şu anda takımımızın bütünlüğü bizlerin en büyük silahı. Bundan sonraki maçlara da bu ruh haliyle çıkıp her maçtan istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" dedi.
"Hedefimiz doğrultusunda istediğimiz sonucu almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Hafta sonu karşılaşacakları İskenderunspor'un kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Gül, "Her mevkide kaliteli oyuncuları var. Daha önce Kastamonu'da oynamış oyuncuları da bulunuyor. Kolay bir maç olmayacak. Ligde kolay bir rakip yok, kolay bir maç yok. Mücadele etmeden, efor sarf etmeden, planlara uymadan maç kazanma şansımız yok. Biz hedefimiz doğrultusunda istediğimiz sonucu almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
"Ben ne diyorsam onu yapan oyuncu sahanın içinde kalmaya devam edecek"
Samed Ali Kaya'nın performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan Fırat Gül, "Samed Ali Kaya, maçta çok iyi performans sergiledi. Özellikle ön alan baskılarını çok iyi yaptı. Topun orada kalmasını sağladı. Ben ne diyorsam onu yapmaya çalıştı. Zaten ben ne diyorsam onu yapan oyuncu da sahanın içinde kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU
Son Dakika › Spor › GMG Kastamonuspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beşiktaşlı Avukatlar Derneği arasında Avukat Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, avukatlar deplasman maçlarında gözlemci olarak yer alacak ve taraftarların hak ihlallerini raporlayacak. Ayrıca, sporun insan haklarını ihlal eden bir fonksiyon haline gelmesini engellemek amacıyla akademik çalışmalar yapılacak.
İspanyol mahkemesi, Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tecavüz suçundan dört buçuk yıl hapis cezasının yaklaşık dörtte birini çektikten sonra 1 milyon euro kefaletle şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verdi. Alves'in serbest bırakılma koşulları arasında pasaportlarını bırakması, haftalık olarak mahkemede görünme zorunluluğu ve mağdura yaklaşmama kararı bulunuyor. Temyiz edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Kentteki bir özel eğitim uygulama okulunda gerçekleştirilen 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliğinde down sendromlu bireyler masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynadı. Etkinlik sonunda down sendromlu bireylere sertifika verildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dündar, iftar programlarıyla toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor.
Lüksemburg, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için umutlu bir şekilde Gürcistan ile play-off maçına çıkacak. Lüksemburg'un futbolunda değişim, ulusal futbol akademisinin kurulması ve uluslararası hazırlık maçlarıyla başladı. Takımın başında uzun süredir Luc Holtz bulunuyor ve başarılarını İzlanda'nın örneğinden aldıklarını belirtiyor. Lüksemburg, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Bosna-Hersek karşısında iki galibiyet elde ederek dikkat çekti.
Yunusemre Belediyespor'un kış dönemi cimnastik kursu yoğun ilgiyle devam ederken, haftanın iki günü verilen eğitimlerle çocuklara erken yaşlarda esneklik kazandırılıyor.
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği düzenledi. Etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle basketbol, voleybol ve futbol etkinlikleri yapıldı. Ayrıca ödüllü eğitsel oyunlar oynandı ve öğrencilere branşlar hakkında bilgi verildi. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.
Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği, 350 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyonaya 16 takımdan 350 sporcu katılıyor. Organizasyonun açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile federasyon yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Heyecan dolu müsabakalar, 24 Mart Pazar günü sona erecek.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Adam Rozczek ile görüş alışverişinde bulunarak, 2028 Avrupa Üniversite Oyunları'nın Manisa'da yapılacak olmasıyla ilgili bilgi verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?