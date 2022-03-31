GNÇ Sporfest, İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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GNÇ Sporfest, İzmir'de gerçekleştirilecek

31.03.2022 10:55
GNÇ Sporfest, İzmir'de gerçekleştirilecek

Kurulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell'in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF), yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest için İzmir'de geri sayım başladı.

Kurulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell'in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF), yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest için İzmir'de geri sayım başladı. Turkcell'in gençleri eğlendiren ve onlara ayrıcalıklar sunan yenilikçi markası GNÇ, özel teklifleri, marka iş birlikleri ve gençlere kazandıran fırsatlar sunmasının yanı sıra bu sene GNÇ Sporfest ile de 100'ü aşkın üniversiteden binlerce genç sporcu ile buluşacak. Gençler, 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek organizasyonda kıyasıya mücadele edecek.

ERGENEKON: GENÇLERİMİZLE BİR ARADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Türk sporunun gelişmesi ve gençlerin sporla buluşmasının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell olarak 20 yıldır Türk sporuna yatırım yapıyoruz. Bu yatırımı yaparken de temel hedefimiz Türk sporunun daha da ilerlemesiydi. Dolayısıyla gençlerimizin spora yönelmesi hem sporumuzun gelişmesi hem de sağlıklı nesillerin oluşması için çok kıymetli. Gençlerimizle bir arada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell'in yenilikçi genç markası GNÇ ile de İzmir'de gençlerle bir araya geleceğiz. Ana sponsoru olduğumuz Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun en önemli etkinliğinin gençlerin en favori markalarından biri olan GNÇ isim sponsorluğunda gerçekleştirilmesi bizler için büyük keyif. GNÇ Sporfest'te yer alacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Herkesi de İzmir'de gerçekleştirilecek bu keyifli spor festivaline davet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNAY: "GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN TURKCELL'LE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

TÜSF'nin ülke genelinde 210 üniversitedeki 3 milyonu örgün öğretim olmak üzere toplam 8 milyon üniversite öğrencisine hizmet verdiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Günay, "77 spor branşında ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenliyoruz. Bu faaliyetlerin hem katılım hem de sportif başarı anlamında en büyüklerinden biri olan Spor Oyunları'nı marka değeri yüksek olan GNÇ'nin isim sponsorluğunda gerçekleştirmek bizim için çok önemli. Bu sene oyunlara Universiade 2005'e de başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan güzide şehrimiz İzmir ev sahipliği yapacak. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize daha iyi hizmetler sunabilmek ve gençlerimizin geleceğine dokunmak bizim önceliğimiz. GNÇ Sporfest ve diğer faaliyetlerimizde ana sponsorumuz Turkcell ile birlikte gençlerimizin geleceği için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

KURALAR 18 NİSAN'DA ÇEKİLECEK

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları'nda bu sene genç sporcular 11 dalda mücadele edecek. Aralarında basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu spor dallarındaki yarışmaların programı ise 18 Nisan Pazartesi günü belli olacak.


- İzmir
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İzmir, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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