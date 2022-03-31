GNÇ Sporfest, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek - Son Dakika

Ana sponsorluğunu Turkcell'in üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) organizasyonlarından GNÇ Sporfest, 17-25 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, yaptığı yazılı açıklamada, Turkcell olarak 20 yıldır Türk sporuna yatırım yaptıklarını, bu yatırımdaki temel hedeflerinin Türk sporunun daha da ilerlemesi olduğunu belirtti.

Gençlerin spora yönelmesi hem sporumuzun gelişmesi hem de sağlıklı nesillerin oluşması için çok kıymetli olduğunu bildiren Ergenekon, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle bir arada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell'in yenilikçi genç markası GNÇ ile de İzmir'de gençlerle bir araya geleceğiz. Ana sponsoru oluğumuz Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun en önemli etkinliğinin gençlerin en favori markalarından biri olan GNÇ isim sponsorluğunda gerçekleştirilmesi bizler için büyük keyif. GNÇ Sporfest'e yer alacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Herkesi de İzmir'de gerçekleştirilecek bu keyifli spor festivaline davet etmek istiyorum."

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise federasyon olarak 210 üniversitedeki 3 milyonu örgün öğretim olmak üzere toplam 8 milyon üniversite öğrencisine hizmet verdiklerini kaydetti.

Toplam 77 spor branşında ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlediklerini bildiren Günay, şöyle konuştu:

"Bu faaliyetlerin hem katılım hem de sportif başarı anlamında en büyüklerinden biri olan Spor Oyunları'nı marka değeri yüksek olan GNÇ'nin isim sponsorluğunda gerçekleştirmek bizim için çok önemli. Bu sene oyunlara Universiade 2005'e de başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan güzide şehrimiz İzmir ev sahipliği yapacak. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize daha iyi hizmetler sunabilmek ve gençlerimizin geleceğine dokunmak bizim önceliğimiz. GNÇ Sporfest ve diğer faaliyetlerimizde ana sponsorumuz Turkcell ile birlikte gençlerimizin geleceği için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

TÜSF tarafından 1999'dan beri gerçekleştirilen Spor Oyunları'nda bu sene genç sporcular 11 dalda mücadele edecek. Aralarında basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu spor dallarındaki yarışmaların programı 18 Nisan Pazartesi günü belli olacak.