GNÇ Sporfest İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

GNÇ Sporfest İzmir'de gerçekleştirilecek

01.04.2022 00:57
GNÇ Sporfest İzmir'de gerçekleştirilecek

Turkcell'in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest, İzmir'de düzenlenecek.

Turkcell'in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest, İzmir'de düzenlenecek. 100'ü aşkın üniversiteden gelecek binlerce genç sporcu, 17-25 Mayıs tarihlerinde mücadele edecek.

Turkcell'in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF), yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest için geri sayım başladı. 17 Mayıs tarihinde başlayacak oyunlara İzmir ev sahipliği yapacak. Turkcell'in gençleri eğlendiren ve onlara ayrıcalıklar sunan yenilikçi markası GNÇ, özel teklifleri, marka iş birlikleri ve gençlere kazandıran fırsatlar sunmasının yanı sıra bu sene GNÇ Sporfest ile de 100'ü aşkın üniversiteden binlerce genç sporcu ile buluşacak. Genç sporcular 25 Mayıs'a kadar kıyasıya mücadele edecek.

Ergenekon: "Gençlerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz"

Türk sporunun gelişmesi ve gençlerin sporla buluşmasının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell olarak 20 yıldır Türk sporuna yatırım yapıyoruz. Bu yatırımı yaparken de temel hedefimiz Türk sporunun daha da ilerlemesiydi. Dolayısıyla gençlerimizin spora yönelmesi hem sporumuzun gelişmesi hem de sağlıklı nesillerin oluşması için çok kıymetli. Gençlerimizle bir arada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell'in yenilikçi genç markası GNÇ ile de İzmir'de gençlerle bir araya geleceğiz. Ana sponsoru oluğumuz Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun en önemli etkinliğinin gençlerin en favori markalarından biri olan GNÇ isim sponsorluğunda gerçekleştirilmesi bizler için büyük keyif. GNÇ Sporfest'e yer alacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Herkesi de İzmir'de gerçekleştirilecek bu keyifli spor festivaline davet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Günay: "Gençlerimizin geleceği için Turkcell'le birlikte çalışıyoruz"

TÜSF'nin ülke genelinde 210 üniversitedeki 3 milyonu örgün öğretim olmak üzere toplam 8 milyon üniversite öğrencisine hizmet verdiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Günay, "77 spor branşında ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenliyoruz. Bu faaliyetlerin hem katılım hem de sportif başarı anlamında en büyüklerinden biri olan Spor Oyunları'nı marka değeri yüksek olan GNÇ'nin isim sponsorluğunda gerçekleştirmek bizim için çok önemli. Bu sene oyunlara Universiade 2005' e de başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan güzide şehrimiz İzmir ev sahipliği yapacak. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize daha iyi hizmetler sunabilmek ve gençlerimizin geleceğine dokunmak bizim önceliğimiz. GNÇ Sporfest ve diğer faaliyetlerimizde ana sponsorumuz Turkcell ile birlikte gençlerimizin geleceği için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kuralar 18 Nisan'da çekilecek

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları'nda bu sene genç sporcular 11 dalda mücadele edecek. Aralarında basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu spor dallarındaki yarışmaların programı ise 18 Nisan Pazartesi günü belli olacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
GNÇ Sporfest, İzmir'de gerçekleştirilecek GNÇ Sporfest, İzmir'de gerçekleştirilecek İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknelerde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknelerde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İzmir, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GNÇ Sporfest İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 01:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: GNÇ Sporfest İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement