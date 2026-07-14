Göbel Kaplıcaları'nda Oryantiring Yarışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göbel Kaplıcaları'nda Oryantiring Yarışı

Göbel Kaplıcaları\'nda Oryantiring Yarışı
14.07.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 15 Temmuz anısına oryantiring yarışı düzenlendi, sporcular zorlu parkurlarda mücadele etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Tavşanlı ilçesindeki Göbel Kaplıcaları oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleştirilen yarışmada sporcular, harita yardımıyla yönlerini tayin ederek hedefleri sırasıyla bulmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurlarda hem zamanla yarışan hem de strateji geliştiren atletler, Göbel'in eşsiz doğal güzellikleri arasında ter döktü. Belirlenen hedefleri en kısa sürede ve hatasız bir şekilde tamamlayan sporcular, 4 farklı kategoride podyuma çıkma başarısı gösterdi. Yarışma sonunda dereceye giren başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. Ödül töreninin ardından tüm katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yarışmada dereceye giren sporculardan Eren Sezer, heyecan dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Yarışma çok heyecanlı geçti. Bu organizasyona üçüncü kez katılıyorum ve oryantiring sporunu herkese tavsiye ederim. Daha önce farklı alanlarda da yarışmış olmam, bu yarışta derece elde etmemde büyük rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sorunsuz ve profesyonel bir şekilde tamamlanmasında Türkiye Oryantiring Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ali Sarı ve görevli hakemlerin üstün gayretleri takdir topladı. Sporcular, hem spor yapmanın hem de Göbel Termal Tesisleri'nin büyüleyici parkurunda yarışmanın keyfini çıkardıklarını dile getirdiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Etkinlik, Kütahya, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göbel Kaplıcaları'nda Oryantiring Yarışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:49:13. #7.12#
SON DAKİKA: Göbel Kaplıcaları'nda Oryantiring Yarışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.