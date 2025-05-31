Gökçeada Ultra Trail İkinci Kez Gerçekleşti

Gökçeada Ultra Trail'in ikincisi gerçekleşirken, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Birbirinden güzel parkurlarıyla dikkatleri çeken yarış, Gökçeada'nın eşsiz manzarasında koşuldu. Saros Körfezi girişinde 91 km kıyı şeridi ile gözde tatil beldesi Gökçeada, bu sene ikincisi gerçekleşecek Ultra Trail'e ev sahipliği yaptı. 2016 yılından bu yana 'sakin kent'ler içinde yer alan Gökçeada, birçok etnik kökeni içinde barındırdığı gibi kaya mezarları, kaleleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa ve su sporları ile de adından söz ettiren ada, geçtiğimiz yıldan bu yana ise koşu tutkunlarının yeni adresi oldu. Bu sene ikincisi düzenlenen Gökçeada Ultra Trail'de koşu severleri yeniden ağırlayan Gökçeada, katılımcılara eşsiz bir ada deneyimi sundu. Team Kronoks tarafından; Intersport ve Salomon ana sponsorluğunda, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleşen yarış; 5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlarda koşuldu. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle gerçekleşti.

Yabancı sporcuların katılımı ile ikinci senesinde uluslararası bir kimliğe bürünen Gökçeada Ultra Trail'e 900 sporcu katıldı. Gökçeada Ultra Trail'in ardından düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verildi.

Gökçeada Ultra Trail'in ardından genel klasmanda dereceye giren sporcular şu şekilde:

44K

Erkekler

1- Bilal Öztürk (03: 55: 37)

2- Güngör Özege (03: 59: 42)

3- Uğur Pehlivan (04: 10: 16)

Kadınlar

1- Ekaterina Troshanova (04: 37: 29)

2- Aysel Yalaç Dolay (04: 56: 36)

3- Itır Atadiyen (05: 23: 57)

33K

Erkekler

1- Fatih Topçu (03: 20: 32)

2- Göksel Çelik (03: 27: 10)

3- Yunus Burak Bilcan (03: 32: 54)

Kadınlar

1- Nebahat Yılmaz (03: 44: 43)

2- Melike Güler Ekerim (03: 53: 08)

3- Ekin Polat (04: 03: 48)

11K

Erkekler

1- Ercan Geleş (00: 37: 15)

2- Aytaç Ege (00: 38: 44)

3- Soykan Baykal (00: 39: 06)

Kadınlar

1- Gamze Boz (00: 54: 14)

2- Çağla Elmas (00: 54: 38)

3- Semra Çelik (00: 54: 59)

5K

Erkekler

1- Vedat Altan (00: 18: 52)

2- Etem Dönmez (00: 19: 04)

3- Serhat Dalgıçer (00: 20: 55)

Kadınlar

1- Sümeyra Azaplar (00: 23: 04)

2- Özge Sevim (00: 23: 56)

3- Katharina Wagner (00: 24: 07) - İSTANBUL