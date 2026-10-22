Gökhan Değirmenci, lider Kayserispor'un kalesinde 11 maçın 7'sinde gol yemedi - Son Dakika
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Gökhan Değirmenci, lider Kayserispor'un kalesinde 11 maçın 7'sinde gol yemedi

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Metro Holding Kayserispor'un 37 yaşındaki kalecisi Gökhan Değirmenci, ligde 90 dakika forma giydiği 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı. Takımın en çok süre alan oyuncusu olan Değirmenci'nin performansıyla sarı-kırmızılı ekip, 11 maçta 26 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in lideri Metro Holding Kayserispor'un deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci, ligde 90 dakika forma giydiği 11 maçın 7'sinde kalesinde gole izin vermedi.

Ligde 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini koruyor.

Kayseri temsilcisi, bu müsabakalarda 24 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gole engel olamadı.

Bu maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımın en çok süre alan oyuncusu olan 37 yaşındaki Gökhan Değirmenci, çıktığı 11 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı.

Gökhan Değirmenci, AA muhabirine, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

İlk 3 haftada aldıkları galibiyetlerin ardından talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını belirten Gökhan, "Bir yenilgi ve bir beraberliğin ardından 5 maç üst üste kazandık. Son maçta da Batman Petrolspor'a karşı kazanabilirdik aslında. Berabere bitirdik. Son 6 haftada 16 puan toplayan bir Kayserispor var. Takım halinde oyunumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Hem defansif hem de ofansif olarak iyi bir oyun ortaya koyuyoruz." dedi.

Gökhan, iyi oyunlarını devam ettirip ligin sonunda gülen taraf olmak istediklerini ifade etti.

"Takımda birlik ve beraberlik var"

Ligin en çok gol atan takımı olmalarının yanı sıra defansif anlamda da iyi işler çıkardıklarına dikkati çeken Gökhan Değirmenci, şöyle konuştu:

"Yedi maçta kalemizde gol görmedik. Ben daha önce de burada 4,5 sezon oynadım. 1,5 yıl da Kayseri Erciyesspor'da forma giydim. Bu kulübü çok iyi biliyorum. Yönetimimiz takıma abilik yapmamı da istedi. Ben de bir an önce kaynaşmayı sağlamak için arkadaşlarıma kulübün yapısını, camiayı ve şehri anlatıyorum. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Bu yüzden işlerimiz birazcık kolaylaşıyor. Takımda birlik ve beraberlik var, bunun devam etmesini diliyorum."

Ligin 12. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor ile yapacakları maça değinen Gökhan, "Her maç zor ve Pendikspor maçı da zor geçecek. Üç puan almak için hazırlanıyoruz. Deplasmanda iyi bir grafiğe sahibiz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Karşımızda iyi bir ekip olacak. Ayrıca liderle oynayan her takım ekstra konsantre olup sahaya çıkıyor. Biz de bunun bilincinde olup, kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp 3 puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Gökhan DeğirmenciMetro HoldingKayserisporSporSon Dakika

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