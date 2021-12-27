Göklere çıkarılan Önder Karaveli'den çarpıcı itiraf

Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldıktan sonra geçici olarak göreve getirilen Önder Karaveli, övgülere karşı temkinli durdu. Karaveli, Konyaspor karşılaşmasından önce Göztepe maçındaki oyunun yeterli olmadığını ifade etti.

İşte Karaveli'nin açıklamaları:

"BU BİR ŞİKAYET DEĞİL"

"Küçük bir sıkıntımız var. Bu bir şikayet değil. Kısa sürede üst üste maçlar oynadığımızdan yeni bir oyun inşa etmekle ilgili sıkıntılar oluyor. Zaman gerekiyor.

"BU OYUNU GELİŞTİRMELİYİZ"

Dört gün içinde yeni maç oynayacağız. Yeni oyun inşa etmek için zaman yok. Bir idmanla maça çıkıyoruz. Bu oyun yeterli değil, geliştirmeliyiz. Göztepe maçında da eksiklerimizi gördük. Sadece 3 puan kazandık. Bunun farkındayız. İyi bir oyunla sonuca ulaşmadık. Göztepe oyunun hakimiydi. Beşiktaş'ın bu kadrosu daha iyi oynamalı, bunun için uğraşıyoruz."