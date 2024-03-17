Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, deplasmanda ligin formda takımlarından Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 28. dakikasında sahneye çıkan 37 yaşındaki futbolcu, harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
İlk yarının bitimine az bir zaman kala Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Omeruo çıktı ve kafayı vurdu. Icardi'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa beraberliği yakaladı.
Kendi ağlarına gol atan Mauro Icardi, ikinci yarının başında rakip fileleri havalandırdı. Mertens'in 48 dakikada kullandığı serbest vuruşa Icardi ön direkte düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Mücadelenin 58. dakikasında ön alanda topu kazanan Aytaç Kara ceza sahasına girerken şutunu çekti ve mükemmel bir gol atarak takımını tekrar maça ortak etti.
78. dakikada orta alanda topu alan Hajradinovic sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Yasin topu içeriye çevirdi ve Da Costa topu ağlara gönderdi. Durum 3-2 oldu.
Galatasaray penaltı kazandı. Ziyech'in uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Zaha ceza sahasına girdi ve Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ve penaltı kaçtı. Topun başına geçen Icardi kendi soluna sert bir vuruş yaptı fakat kaleci Andreas Gianniotis topu çıkarmayı başardı.
85'de sağ kanatta topla buluşan Ziyech bekletmeden ortasını açtı ve penaltı noktasında topa iyi yükselen Icardi topu ağlarla buluşturdu.
90. dakikada Kerem'in içeriye gönderdiği topta Vinicius topu Icardi'ye indirdi. Icardi'nin uzak köşeye yaptığı vuruş direkten döndü ve Vinicius'un önüne düştü. Vinicius ise topu boş ağlara gönderdi.
Son Dakika › Spor › Yok böyle maç! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi - Son Dakika
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirterek, enerjilerinin olmadığını ve güçlerinin neredeyse olmadığını söyledi. İkinci yarıda ise biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini düşündüğünü ifade etti. Gisdol, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncularının uzun süredir dinlenemediğini ve milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımın kötü performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise genç oyuncuların çabasını alkışladı ve ligde tutunma adına moral yakaladıklarını belirtti.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazandıktan sonra futbolcular ve teknik heyet taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Carlos Vinicius da galibiyet golünü atan futbolcu olarak taraftarlara 3'lü çektirdi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi. İlk maçta da Benfica'ya yenilen Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası'na veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Icardi'nin kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçerken, Galatasaray Mertens'in golüyle beraberliği sağladı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. 18 üniversiteden 300 yelkenci takımın katıldığı yarışlarda, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele edildi. Yarışların son gününde uygun rüzgar çıkmayınca yatlar marinaya geri döndü. Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle futbolcularına 4 gün izin verdi. Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden takım, milli araya 3 puanla girdi. Takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)