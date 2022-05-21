Gol kralının yeni adresi belli oldu

Kayserigücü Futbol Kulübü, geçen sezonun gol kralı Murat Mağara'yı kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan sarı siyahlılar geçen sezonu Hacılar Erciyesspor forması ile hem şampiyon hem de gol kralı olarak tamamlayan tecrübeli oyuncu Murat Mağara ile anlaştı. Kayserigücü Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu BAL hedefleri doğrultusunda Murat Mağara ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, oyuncumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ