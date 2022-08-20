Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı

20.08.2022 14:55
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ikincisi düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Geleneksel Basın Futbol Turnuvası, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde başladı.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ikincisi düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Geleneksel Basın Futbol Turnuvası, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde başladı.

Gölbaşı Belediyesi Geleneksel Basın Futbol Turnuvası, ulusal basın mensuplarının katılımıyla başladı. Müsabakanın açılışı Başkan Ramazan Şimşek ile ulusal basın mensupları arasında oynanan maçla gerçekleşti. Başkan Şimşek'in 5 gol attığı, dostluk havasında geçen maç izleyenleri keyiflendirirdi. Başkan Ramazan Şimşek, katılan tüm takımlara başarılar dilerken, "Hem birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek hem de eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayacak etkinliğimizi geleneksel hale getirmek için bu sene ikincisini yaptık, bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün de çok güzel centilmence bir maç oldu. Herkesi tebrik ediyorum, biraz çetin bir maç geçti ama sonunda dostluk kazandı. Biz, basın mensuplarının her şeye layık olduğunu biliyoruz. Sizler yaz kış demeden gecenizi gündüze katarak ülkemizde yaşanan gelişmeleri insanlarla buluşturuyorsunuz" şeklinde konuştu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımları ile gerçekleşecek olan futbol turnuvasında 16 takım karşılaşacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı - Son Dakika
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