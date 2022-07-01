Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak

01.07.2022 16:03
Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin, 2023 yılında gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin, 2023 yılında gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Ercan, yazılı açıklamasında, 2023'te düzenlenecek birçok uluslararası organizasyonun Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Gölbaşı'ndaki tesisin çok beğenildiğini vurgulayan Ercan, "Gelen olumlu yorumların ardında ciddi bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonucunda 2023 yılı itibariyle Dünya Kupası, Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası, Dünya Oyunları, Dünya Bilardo Şampiyonası, Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası ve Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'nın Ankara'daki tesisimizde düzenlenmesi kararı alınmış ve uluslararası takvime girmiştir. Önümüzdeki sene itibariyle tüm bu şampiyonalara ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyadan ülkemize gelecek ve yarışacak sporculara şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de dünya sporcularını Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşı'mız tanıtılıyor hem de binlerce sporcu ve seyirci ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Gölbaşı'mızı artık dünya tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2023 yılında Dünya Kupası (6-12 Şubat), Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası (16-19 Şubat), Dünya Oyunları (20-23 Temmuz), Dünya Bilardo Şampiyonası-Ferdi Erkekler (6-10 Eylül), Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası (12-14 Eylül) ve Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'na (15-17 Eylül) ev sahipliği yapacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölbaşı, bilardoda 2023'teki uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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