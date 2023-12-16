17:50 •
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı•
Golbol Erkek Milli Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 5-2 yenerek 3. oldu.
Milliler, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada İsrail ile karşılaştı.
Rakibini 5-2 mağlup eden Golbol Erkek Milli Takımı organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Son Dakika › Spor › Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika