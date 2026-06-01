Golbol Milli Takımı Altın Madalya Peşinde

Erkek Golbol Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan 6 sporcudan oluşan milli takım, Çin'de Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından 6-16 Haziran'da düzenlenecek Golbol Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Golbol Erkekler A Milli Takımı Teknik Direktörü Gökhan İnce, AA muhabirine, Ankara Gören Eller Görme Engelliler Okulu'nda öğretmenliğin yanı sıra uzun yıllardır golbol antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Dünya Şampiyonası'nda iyi derece elde etmek ve 2028 yılında Paralimpik Oyunları'na kota almak istediklerini belirten İnce, "Dünya Şampiyonası'nda ilk iki dereceye girmek gerekiyor, kota alabilmek için final oynamak gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar ilk üç derecemiz yok, inşallah bu şampiyonada derece elde ederiz." dedi.

Yoğun çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan İnce, "Başarılı olmak için çalışıyoruz. Başarmak için kendine güvenmek gerekiyor ama sadece yetmiyor. Düzenli ve planlı çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Milli sporcu Caner Keleş Dünya Şampiyonası döneminde baba olmaya hazırlanıyor

Caner Keleş ise yaklaşık 18 yıldır milli takım çatısı altında ülkesini temsil ettiğini dile getirdi.

Dünya Şampiyonası döneminde baba olmaya hazırlandığına işaret eden Caner, "İnşallah bu süreç bana çifte mutluluk getirir, hem dünya şampiyonluğu hem de bir erkek evlat sahibi olmak nasip olur." ifadesini kullandı.

Doğuştan görme engelli olduğuna dikkati çeken milli sporcu, kardeşlerinde ise herhangi bir görme problemi bulunmadığını söyledi.

Ailesinin spor hayatı boyunca en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Caner, milli takıma davet edildiği günden bu yana ailesinin, her maçını takip ettiğini ve başarılarıyla onları gururlandırmaya çalıştığını anlattı.

Caner Keleş, milli takım olarak her zaman kürsüyü hedeflediklerinin altını çizerek, "Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türk bayrağını göndere çektirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Dünya Şampiyonası'nda bunun karşılığını alarak şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımında sporun büyük önem taşıdığını vurgulayan Caner, şunları kaydetti:

"Aileler çocuklarını spora yönlendirsin. Görme engelli diye ya da herhangi bir engeli var diye 'Bir şey yapamaz' demesinler. Bizi görsünler. Bizim gibi nice engelli arkadaşlar var. Ülkemizi milli takım bazında temsil ediyor, madalya kazanıyorlar. Mutlaka çocukların aileler tarafından desteklenmesi gerekiyor."