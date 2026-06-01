Golbol Milli Takımı Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Golbol Milli Takımı Altın Madalya Peşinde

01.06.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkek Golbol Milli Takımı, 2026 IBSA Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Erkek Golbol Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan 6 sporcudan oluşan milli takım, Çin'de Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından 6-16 Haziran'da düzenlenecek Golbol Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Golbol Erkekler A Milli Takımı Teknik Direktörü Gökhan İnce, AA muhabirine, Ankara Gören Eller Görme Engelliler Okulu'nda öğretmenliğin yanı sıra uzun yıllardır golbol antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Dünya Şampiyonası'nda iyi derece elde etmek ve 2028 yılında Paralimpik Oyunları'na kota almak istediklerini belirten İnce, "Dünya Şampiyonası'nda ilk iki dereceye girmek gerekiyor, kota alabilmek için final oynamak gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar ilk üç derecemiz yok, inşallah bu şampiyonada derece elde ederiz." dedi.

Yoğun çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan İnce, "Başarılı olmak için çalışıyoruz. Başarmak için kendine güvenmek gerekiyor ama sadece yetmiyor. Düzenli ve planlı çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Milli sporcu Caner Keleş Dünya Şampiyonası döneminde baba olmaya hazırlanıyor

Caner Keleş ise yaklaşık 18 yıldır milli takım çatısı altında ülkesini temsil ettiğini dile getirdi.

Dünya Şampiyonası döneminde baba olmaya hazırlandığına işaret eden Caner, "İnşallah bu süreç bana çifte mutluluk getirir, hem dünya şampiyonluğu hem de bir erkek evlat sahibi olmak nasip olur." ifadesini kullandı.

Doğuştan görme engelli olduğuna dikkati çeken milli sporcu, kardeşlerinde ise herhangi bir görme problemi bulunmadığını söyledi.

Ailesinin spor hayatı boyunca en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Caner, milli takıma davet edildiği günden bu yana ailesinin, her maçını takip ettiğini ve başarılarıyla onları gururlandırmaya çalıştığını anlattı.

Caner Keleş, milli takım olarak her zaman kürsüyü hedeflediklerinin altını çizerek, "Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türk bayrağını göndere çektirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Dünya Şampiyonası'nda bunun karşılığını alarak şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımında sporun büyük önem taşıdığını vurgulayan Caner, şunları kaydetti:

"Aileler çocuklarını spora yönlendirsin. Görme engelli diye ya da herhangi bir engeli var diye 'Bir şey yapamaz' demesinler. Bizi görsünler. Bizim gibi nice engelli arkadaşlar var. Ülkemizi milli takım bazında temsil ediyor, madalya kazanıyorlar. Mutlaka çocukların aileler tarafından desteklenmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Golbol Milli Takımı Altın Madalya Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:50:54. #7.12#
SON DAKİKA: Golbol Milli Takımı Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.