Golbolde çifte şampiyonluk hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Golbolde çifte şampiyonluk hedefi

Golbolde çifte şampiyonluk hedefi
25.05.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Çin'de düzenlenecek Dünya Golbol Şampiyonası'nda kadın ve erkek takımlarının şampiyon olup olimpiyat kotası almayı hedeflediklerini açıkladı. Yaklaşık 5000 aktif sporcuyla çalışmalar sürüyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Çin'de 6-16 Haziran'da düzenlenecek Dünya Golbol Şampiyonası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyon olarak olimpiyat kotasıyla dönmek istediklerini belirtti.

Ayhan Yıldırım, KOnya'da düzenlenen Yeşilay Gençler Türkiye Golbol Şampiyonası'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Golbol branşında dünya markası haline geldiklerini vurgulayan Yıldırım, "Kadın Golbol Milli Takımı, üst üste üç kez paralimpik şampiyonluk unvanı almış bir takım. Bunun dünyada eşi benzeri yok. 2025'te hem kadın hem erkek golbol milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu." dedi.

Yıldırım, Kazakistan'da aralık ayında düzenlenecek Dünya Golbol Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanacaklarını anlattı.

Kazakistan'daki şampiyonadan önce daha önemli hedeflerinin olduğuna işaret eden Yıldırım, "Milli takımımız, Çin'de 6-16 Haziran'da Dünya Şampiyonası'na katılacak. Sürekli kamp halindeyiz. Şampiyonada hedefimiz, yine hem kadın hem erkeklerde dünya şampiyonu olarak Los Angeles Paralimpik Oyunları kotası almak." diye konuştu.

"Yaklaşık 5000 aktif sporcumuz var"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle sunulan olanaklar sayesinde "engel tanımadıklarını" vurguladı.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Engelli bireylere ve engelli spor branşlarına yönelik var gücümüzle, gece gündüz demeden gençlerimize hizmet ediyoruz. Bunun ardından da büyük başarılar geliyor. Şu anda yaklaşık 5000 aktif sporcumuz var, bu büyük bir başarı. Her geçen gün lisanslı sporcu sayımızı artırmakla birlikte kulüp sayımızı da artırıyoruz. Federasyonumuzun, bakanlığımızın verdiği imkanlarla teknik malzemelerin tamamını biz karşılıyoruz. Şu anda bütün kulüplerimizin golbol kalesi, topu ve gözlüğü temin edilmiş durumda."

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Golbolde çifte şampiyonluk hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:24:47. #7.12#
SON DAKİKA: Golbolde çifte şampiyonluk hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.