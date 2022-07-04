Gölcük Belediye Spor Basketbol, üst üste Kocaeli şampiyonu oldu - Son Dakika
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Gölcük Belediye Spor Basketbol, üst üste Kocaeli şampiyonu oldu

04.07.2022 11:37
Gölcük Belediye Spor Basketbol, üst üste Kocaeli şampiyonu oldu

Gölcük Belediye Spor Basketbol takımları, üst üste kazandığı 3 şampiyonlukla Kocaeli basketboluna damgasını vurdu.

Gölcük Belediye Spor Basketbol takımları, üst üste kazandığı 3 şampiyonlukla Kocaeli basketboluna damgasını vurdu.

Geçen hafta Gölcük Belediye Spor U-10 Basketbol Takımı, Kocaeli şampiyonu olması sonrasında bu hafta da U-12 ve U-11 takımları art arda Kocaeli Şampiyonu oldu. Oynadıkları müsabakaların ardından şampiyonluk kupalarını kaldıran U-12 ve U-11 takımlarının oyuncuları, sevinçlerini tribündeki aileleriyle birlikte kutladı. Sporculara her daim destek verdiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin gururu olan U-12 ve U-11 takımlarımızın sporcularını, ailelerini, teknik heyeti, takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve spor birimimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gölcük Belediye Spor Basketbol, üst üste Kocaeli şampiyonu oldu - Son Dakika

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