Binlerce yıllık ata sporu Gölcük'te yaşıyor - Son Dakika
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Binlerce yıllık ata sporu Gölcük'te yaşıyor

12.08.2022 10:47
Binlerce yıllık ata sporu Gölcük'te yaşıyor

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu, spor tutkunlarını 14 Ağustos Pazar günü bir kez daha Gölcük'te bir araya getirecek.

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu, spor tutkunlarını 14 Ağustos Pazar günü bir kez daha Gölcük'te bir araya getirecek.

Gölcük, geleneksel spor dallarından olan rahvan at yarışçılarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu, 14 Ağustos Pazar günü saat 12.00'da Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak. Gölcük Belediyesi ve Gölcük- Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek yarışlar, Türkiye'nin birçok ilinden rahvan at yarışçılarını bir kez daha Gölcük'te buluşturacak.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak altın kemer ve ödüllü yarışlar, 11 kategoride büyük heyecana sahne olacak. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu heyecanının yanı sıra, at üzerinde muhteşem akrobatik hareketlerle, Türk savaş tarihinden örneklerin yer aldığı atlı okçuluk gösterileri ve mehter takımı konseri de yer alacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu, 14 Ağustos Pazar günü, Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak. 11 kategoride yapılacak yarışların yanı sıra at üzerinde muhteşem akrobatik hareketlerle, Türk savaş tarihinden örneklerin yer aldığı atlı okçuluk gösterileri de olacak. Hemşehrilerimizi yarışları ve gösterileri izlemeye davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak
Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce yıllık ata sporu Gölcük'te yaşıyor - Son Dakika

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