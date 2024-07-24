Gölcük Değirmende Sahili Sokak Basketbolu Turnuvası

Spor

Gölcük Değirmende Sahili 2-3-4 Ağustos tarihlerinde yeniden Sokak Basketbolu Turnuvası heyecanına ev sahipliği yapacak.

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinde heyecan; kum futbolu, plaj voleybolu turnuvalarının ardından sokak basketbolu turnuvası ile devam ediyor. Spor Kenti Gölcük'te büyük ilgiyle gerçekleşen iki turnuvanın ardından düzenlenecek sokak basketbolu turnuvası, bu yıl da gençlerin yeteneklerini potaya taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın olması beklenen turnuva; 2-3-4 Ağustos tarihlerinde Değirmendere Yüzbaşılar Sahili spor tesislerinde düzenlenecek. Turnuvaya kayıtlar ise 31 Temmuz Çarşamba günü 16.00'a kadar devam edecek. Turnuvaya katılmak isteyen gençler, Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nden telefonlarını arayarak kayıt yaptırabilecek. - KOCAELİ