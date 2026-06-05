Gölcük'e güreş antrenman merkezli spor kompleksi - Son Dakika
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Gölcük'e güreş antrenman merkezli spor kompleksi

Gölcük\'e güreş antrenman merkezli spor kompleksi
05.06.2026 10:49  Güncelleme: 10:51
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Gölcük İhsaniye Mahallesi’nde inşa edilen spor kompleksinde çalışmalar sürüyor. FIFA standartlarında sahalar ve güreş antrenman merkezinin yer alacağı tesis, genç sporculara hizmet verecek.

Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde inşa edilen spor kompleksinde çalışmalar sürüyor. İçerisinde FIFA standartlarında sahalar ile özel güreş antrenman merkezinin de yer alacağı tesis, bölgedeki genç sporcuların yeni adresi olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gölcük Spor Kompleksi"nde inşaat çalışmaları planlandığı gibi ilerliyor. Kompleks bünyesindeki yapıların büyük kısmı ortaya çıkarken, ekipler şu an kapalı spor salonunun son tabliye imalatlarını gerçekleştiriyor.

Güreş antrenman merkezinde kolon imalatları ile tribün perdelerinin inşası eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Kaba inşaatı tamamlanan soyunma ünitelerinde ise önümüzdeki günlerde iç duvar ve yalıtım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

FIFA standartlarında sahalar ve güreş antrenman merkezi

Bölge gençliğinin salon sporlarından futbol ve güreşe kadar birçok branşta hizmet alabileceği tesis, modern alt ve üstyapısıyla dikkat çekiyor. Proje tamamlandığında kompleks içerisinde; 68x105 metre ebatlarında FIFA standartlarında doğal çim saha, 45x90 metre ebatlarında FIFA standartlarında sentetik çim saha, doğal çimli güreş antrenman merkezi, sentetik çim kaleci çalışma alanı ve 2 bin 760 metrekare büyüklüğünde kapalı spor salonu yer alacak.

Birçok spor branşında hem sporculara hem de sporseverlere hizmet verecek olan tesis kapsamında ayrıca 715 kişi kapasiteli tribün ve 103 araçlık otopark inşa edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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