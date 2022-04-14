Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

14.04.2022 10:54
Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

Gölcük Belediyesi'nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.

Gölcük Belediyesi'nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.

Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda çekişmeli maçlar başladı. Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12'şerli 16 takımda 192 sporcunun katılım sağladığı turnuva, Değirmendere Stadı'nda Carver Spor - FC Uncu maçıyla başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilk maçta başlama vuruşunu yaptığı turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Her yıl yoğun katılımın olduğu Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası bu yıl da futbol tutkunlarını bir araya getirdi. Profesyonel futbolcuların katılım sağlayamadığı turnuvada; 12'şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan oluşturuldu. - KOCAELİ

Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

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Gölcük Belediyesi, Gölcük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gölcük'te 21. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika


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