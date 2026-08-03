Değirmendere Sahilindeki basketbol heyecanı final müsabakalarıyla sona erdi

Gölcük'te 102 takım ve 351 sporcunun katılımıyla düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'nde gerçekleştirilen ve sporseverlerin ilgi gösterdiği organizasyonda, 102 takımdan toplam 351 sporcu mücadele etti. Yaz spor etkinlikleri kapsamında plaj voleybolunun ardından düzenlenen turnuva, final maçlarıyla sona erdi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri ve madalyaları takdim edilirken, tüm katılımcılara da sertifika verildi.

Ödül törenine katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, organizasyonda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek; seyircilere, hakemlere ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Etkinlik, sporcular ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.