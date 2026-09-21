Gölcük\'te Ulaşlıspor, Değirmenderespor\'u 2-1 yenip Başkanlık Kupası şampiyonu oldu

Gölcük'te düzenlenen Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası'nın finalinde Değirmenderespor'u 2-1 yenen Ulaşlıspor, kupanın sahibi oldu. Turnuvayı Harbişspor üçüncü tamamladı.

Gölcük Belediyesi 12. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Değirmendere Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında, Değirmenderespor'u 2-1 yenen Ulaşlıspor şampiyon oldu. Harbişspor ise turnuvayı 3. tamamladı. Dereceye giren takımlara ödüllerini, düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Turnuvanın yeni sezon öncesi takımlar için hazırlık olanağı sunduğunu söyleyen Başkan Sezer, "Çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan Ulaşlıspor'u, turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.