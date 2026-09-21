Gölcük'te Ulaşlıspor, Değirmenderespor'u 2-1 yenip Başkanlık Kupası şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölcük'te Ulaşlıspor, Değirmenderespor'u 2-1 yenip Başkanlık Kupası şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölcük\'te Ulaşlıspor, Değirmenderespor\'u 2-1 yenip Başkanlık Kupası şampiyonu oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük Belediyesi 12. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası finalinde Ulaşlıspor, Değirmenderespor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvayı Harbişspor üçüncü tamamladı; dereceye giren takımlara ödüllerini törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti.

Gölcük'te düzenlenen Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası'nın finalinde Değirmenderespor'u 2-1 yenen Ulaşlıspor, kupanın sahibi oldu. Turnuvayı Harbişspor üçüncü tamamladı.

Gölcük Belediyesi 12. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Değirmendere Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında, Değirmenderespor'u 2-1 yenen Ulaşlıspor şampiyon oldu. Harbişspor ise turnuvayı 3. tamamladı. Dereceye giren takımlara ödüllerini, düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Turnuvanın yeni sezon öncesi takımlar için hazırlık olanağı sunduğunu söyleyen Başkan Sezer, "Çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan Ulaşlıspor'u, turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Ali Yıldırım SezerYerel HaberlerFutbolGölcükSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
13:13
Salah’ın oturduğu taşa o da gitti Nevzat Aydın’dan kuymaklı paylaşım
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım
13:02
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:17:09. #7.12#
SON DAKİKA: Gölcük'te Ulaşlıspor, Değirmenderespor'u 2-1 yenip Başkanlık Kupası şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement