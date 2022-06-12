Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 2. Ayak Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 2. Ayak Müsabakaları tamamlandı

12.06.2022 14:43
Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 2. Ayak Müsabakaları tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Minikler 2. Ayak Müsabakaları sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Minikler 2. Ayak Müsabakaları sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Golf Sahası'nda oynanan turnuvada Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'dan toplam 27 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın Minik erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü'nden Ali Asrın Çağlar 24 stableford skorla birinci, Albatros Golf Kulübü'nden Canip Olgun Can 23 stableford skorla ikinci, Antalya Bahçeşehir Koleji SK'dan Alperen Sülek 21 stableford skorla üçüncü oldu.

Minik erkekler B kategorisinde Olympos Golf Kulübü sporcularından Yusuf Yağız Kızarmaz 27 stableford skorla birinci, Batuhan Günay 22 stableford skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Selim Yıldırım 21 stableford skorla üçüncü sıraya yer aldı.

Minik kızlarda ise Olympos Golf Kulübü'nden Elif Nihal Boztaş 22 stableford skorla birinci, Albatros Golf Kulübü sporcularından Ada Ercivan 18 stableford skorla ikinci, Ela Naz Ataoğlu 13 stableford skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Turnuvada dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı.

TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 3. Ayak müsabakaları, 25 Haziran'da oynanacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Antalya, Tgf, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 2. Ayak Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 2. Ayak Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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