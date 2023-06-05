Şampiyonluğun ardından ayrılığını ilk ilan eden Gomis oldu: Devam edemeyeceğim - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonluğun ardından ayrılığını ilk ilan eden Gomis oldu: Devam edemeyeceğim

05.06.2023 12:00

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Deneyimli santrfor yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum. Belki bir gün başka bir görevle Galatasaray'a yeniden gelirim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından kaldırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların stadında kutlamalar yapılırken Bafetimbi Gomis takımdan ayrılacağını duyurdu.

"BEN DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Gomis yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum. Belki bir gün başka bir görevle Galatasaray'a yeniden gelirim." ifadelerini kullandı.

10 GOL ATTI

Gomis daha sonra yaptığı paylaşımda Nef Stadı'nın tribününde tek başına oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak "The Last Dance (Son Dans)" ifadelerini kullandı. Fransız golcü bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 27 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.

Şampiyonluğun ardından ayrılığını ilk ilan eden Gomis oldu: Devam edemeyeceğim
YORUMLAR
500

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluğun ardından ayrılığını ilk ilan eden Gomis oldu: Devam edemeyeceğim - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Eski formuna dönen Fahriye Evcen doğum gününde poz verdi, fiziği herkesi hayran bıraktı
13:08 Kılıçdaroğlu cephesinden istifasını isteyenleri küplere bindirecek sözler
13:00 Zonguldak'ta Belediye Binasına Saldırı Anı Kamerada
12:51 İşe alınmadıkları için gece yarısı levyelerle belediye binasına girip makam odasına saldırdılar
12:42 Buzağıları kireçli çukura doldurup hepsini tek tek böyle öldürdüler
12:35 MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi
12:29 Buzağıları kireçli çukura doldurup hepsini tek tek böyle öldürdüler
12:22 MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi
12:22 Aslan kostümüyle canlı yayına çıkan Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoyu kırdı geçirdi
12:09 Aslan kostümüyle canlı yayına çıkan Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoyu kırdı geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 13:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonluğun ardından ayrılığını ilk ilan eden Gomis oldu: Devam edemeyeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement