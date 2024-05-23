Görele Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u yenerek 5. sırada ligi tamamladı

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off sıralama etabı 5-6'ncılık üçüncü maçında Görele Belediyespor deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 30-23 yenerek ligi 5. sırada bitirdi.
Mudanya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 15-11 önde tamamlayan Görele Belediyespor, maçı da 30-23 kazandı
Seride 2-1 öne geçen Giresun ekibi, sezonu 5. sırada tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 6. oldu.
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