Görele Belediyespor EHF Kupası'na Veda Etti

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımına 35-26 yenilen Görele Belediyespor, organizasyona veda etti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Hans Lackner Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-16 önde tamamlayan WAT Atzgersdorf, sahadan 35-26 galip ayrıldı.
Görele Belediyespor, aynı salonda dün yapılan ilk maçta rakibine 35-32 mağlup olmuştu.
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